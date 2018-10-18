"Плацдарм борьбы с Россией": Госудма назвала Украину "террористическим государством"

18 октября 2018, 15:00

Правители Украины "запятнаны кровью", говорится в заявлении, принятом Госдумой России.

Госдума
В Госдуме приняли заявление по Украине / "ТВ Центр"

Украина превратилась в "террористическое государство", правители которого "запятнаны кровью", говорится в заявлении, принятом Госдумой России.

В документе, принятом российскими депутатами единогласно, на Украину возложили "историческую ответственность за курс на разрыв" двухсторонних отношений.

"Устроители государственного переворота в Украине в 2014 году грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине. Их цель - разрушить подлинную православную церковь, легализовать поддерживаемых Украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на востоке Украины. Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - заявили в Госдуме.

Читайте также"Шматок сала Туке не перепадет": в Госдуме возмутились публикацией "Главреда"

При этом в заявлении отмечается, что депутаты Верховной Рады Украины "один за другим" принимают законы, направленные против "русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией".

Кроме того, среди претензий Госдума РФ называет принятие в сентябре 2017 года закона об образовании, в соответствии с которым "образование на русском языке, как и на языках всех национальных меньшинств Украины фактически полностью исключается для средней и высшей школы". В январе 2018 года, подчеркивают в Госдуме, был принят закон об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, объявляющий Россию страной-агрессором. В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, вступившего в силу в 1999 году, "чтобы исключить само предположение, что возможно дружить и сотрудничать с Россией. Наконец 4 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, запрещающего русский язык везде, где только возможно. Согласно проекту закона, даже разговоры о многоязычии в Украине рассматриваются как покушение на свержение конституционного строя", убеждены в Госдуме РФ.

В Госдуме также решили, что "саботируя Минские соглашения, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко".

Отметим, что столько громкое обвинение в Госдуме не удосужились подкрепить ни одним доказательством.

"В этих позорных деяниях на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители. Государственная дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям", - убеждены в нижней палате российского парламента.

Читайте такжеВ Госдуме ответили на заявление Порошенко о европейском выборе князя Владимира

Также российские депутаты добавили, что попытка со стороны Украины освободить оккупированные районы Донбасса "получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

"Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины", - резюмируется в документе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Москву корчит от трех украинских "брендов" – ВСУ, Нацгвардия и автокефальная церковь.

Отметим, что заявление Порошенко  вызвало негодующую реакцию в Госдуме РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Госдума РФ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:20
На Прикарпатье из-за халатности медиков десятки детей попали в больницу с корью
15:00
"Плацдарм борьбы с Россией": Госудма назвала Украину "террористическим государством"
14:57
"Ты беременна?": Слава из "НеАнгелов" заинтриговала фото с округлившимся животом
14:50
"Родина покарает": Родителей "керченского террориста" накажут после его похорон
14:48
В НФ назвали принятый Кодекс по банкротству "беспрецедентным решением"
14:29
В Украине предложили кардинально изменить систему прописки: подробности
14:17
Спустя месяц после рождения ребенка Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео Видео
14:10
Кровопролитие и провокации: архиепископ УПЦ КП рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии Видео
14:08
Трагедия в Керчи: Кличко проверит системы видеонаблюдения в учебных заведениях Киева
13:43
В красном платье и парике: Потап стал женщиной в новом клипе Видео
13:27
Раненую девушку не довезли до больницы: число жертв теракта в Керчи снова возросло Видео
13:27
Восемь нестыковок в деле о теракте в Керчи мнение
13:17
Стало известно, что "гуглил" перед нападением "керченский террорист" Росляков
12:58
На четвереньках перед оголенным мужчиной: Ким Кардашьян возмутила Сеть провокационным фото
12:32
Замахнулся на славу Боширова и Петрова: кто такой Сергей Семочко и почему он стал звездой Сети Видео
12:23
Кольцо на безымянном пальце: Светлана Лобода заинтриговала фанатов семейным фото с мужчиной
12:01
Голое тело на лоне природы. В Сеть "залили" отснятый в "диких условиях" фотопроект 18+ Фото
11:47
История с Семочко: когда жадность сильнее чувства стыда мнение
11:33
"Это про Мурата": Ани Лорак выпустила новую песню-признание Видео
11:31
Рада одобрила законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату Видео
11:16
Валят на асфальт и скручивают: в Сети появилось видео "отлова" призывников в Харькове Видео
11:01
"Росток-Холдинг" пикетирует Генпрокуратуру и просит президента вмешаться в ситуацию
10:57
Лондон оказался помогать Москве в расследовании отравления Скрипалей "Новичком"
10:54
"Это кошмар"': Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах Видео
10:48
Девушка дня Instagram: красотка с идеальной попой и шикарным телом Брит Мануэла Фото
10:32
"Водитель слепой и ничего не видит": В Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида
10:28
"Душил животных веревками": стали известны жуткие подробности о личности керченского стрелка Видео
09:56
Теракт в Керчи: опубликован список погибших в результате бойни в колледже Видео
09:56
На Донбассе отправили "на тот свет" молодого боевика "ДНР": опубликованы фото
09:43
"Проблема надолго": В Москве рассказали о "замысле" автокефалии для Украинской церкви
09:25
В шаге от пропасти: эксперт рассказал о расколе между Москвой и Константинополем из-за автокефалии УПЦ Видео
08:57
"Угрожали украинские диверсанты": на росТВ обвинили Киев в подготовке терактов в Керчи Видео
08:25
Путина больше не слушаются в СНГ мнение
08:24
Автокефалия УПЦ: в РПЦ оценили вероятность предания анафеме Константинопольского патриарха Видео
08:03
Когда в ноябре ожидаются магнитные бури: расписание Видео
07:57
Крушение Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота Видео
07:29
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
07:25
Теракт в Керчи: число жертв возросло Видео
07:11
"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦ мнение
06:58
"Я бы тебя сьел": Вика из "НеАнгелов" взволновала фанатов глубоким декольте
06:34
Путин не смог стать императором из-за Кабаевой - Чорновил
06:05
"Последние теплые дни": синоптик спрогнозировала погода в Киеве на конец рабочей недели Видео
05:32
Медики-диетологи рассказали, какая дешевая еда опаснее всего для здоровья
05:01
В мини-шортах и топе: Бритни Спирс похвасталась подтянутой фигурой Видео
04:27
"Верующие - мясо для боевых действий": Эксперт поведал о религиозном "фронте" войны России с Украиной
03:52
Психолог объяснила, почему нужно делать себе приятности Видео
03:03
Стало известно, какие страны больше остальных зарабатывают на туристах
02:36
В США рассекретили доклад о сексуальной ориентации Гитлера
02:02
Украинская воспитательница plus-size взорвала Сеть рэп-хитом о рыбках Видео
01:42
СМИ опубликовали фото строительства бункеров для ядерного оружия под Калининградом Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять