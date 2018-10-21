НАТО обвинило Россию в выходе США из ДРСМД-87

Из ДРСМД-87 выходит США, но в НАТО обвинили в этом Москву / uanato.info

В НАТО возложили ответственность за выход США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, которая не соблюдает условия договора.

"На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызвали целый спектр сомнений", - сообщают росСМИ со ссылкой на представителя штаб-квартиры военно-политического блока.

Договор РСМД был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году, получил название ДРСМД-87. Соглашение не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые Читайте такжеВеликобритания поддержала США в выходе из Договора РСМДракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД-87, так как Россия не придерживается его условий.

Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.

Позже она пояснила свои слова. "Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.