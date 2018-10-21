В Германии раскритикоавали США за выход из договора по ракетам

Германия не поддерживает США в их решении / Фото: Reuters

Решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД-87) является "пагубным".

"Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

Аннен заявил, что Германия продолжит работать над ядерным разоружением и призвал Россию не уподобляться Трампу и также соблюдать свои обязательства.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД-87, так как Россия не придерживается его условий.

Читайте такжеНАТО обвинило Россию в выходе США из ДРСМД-87Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.

Позже она пояснила свои слова. "Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.