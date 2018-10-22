Москва расценит нападение на Беларусь как агрессию против России

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Посол России в Минске Михаил Бабич, комментируя идею размещения в Польше постоянной военной базы США, заявил, что возможное нападение на Беларусь Москва будет рассматривать как агрессию против РФ.

"Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет, нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию", - приводит слова Бабича "Интерфакс".

По его словам, размещение постоянной военной базы США в Польше "фактор тревожный и пренебрегать им нельзя".

"Точно ни для Польши, ни для сопредельных государств прибалтийских, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего это противостояние не принесет", - заключил посол.

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"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь (военное) присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - сказал Трамп.