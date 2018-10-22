CNN может "остаться не у дел" - Трамп

Президент США Дональд Трамп / WealthModo

Президент США Дональд Трамп предположил, что американский телеканал CNN может "оказаться не у дел" из-за усилившейся борьбы Facebook с фейковыми новостями.

Об этом он написал в Twitter.

"Facebook только что заявил, что создает систему с целью "очиститься" от fake news. Означает ли это, что CNN в конечном счете останется не у дел?" - написал Трамп.

В конце сентября телеканал CNN сообщил, что смеявшимся над Трампом на Генассамблее ООН политикам грозят "последствия".

"Во время выступления на заседании Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп стремился осветить достижения своей администрации, и, неожиданно для самого себя, вызвал смех присутствующих в зале и "всего мира", - отмечал корреспондент канала Ник Робертсон.

Журналист добавил что эта "короткая пауза наделала много шума в социальных сетях и на телевидении и может аукнуться делегатам ООН", так как могла "задеть" американского президента.