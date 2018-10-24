На Гавайях после урагана не досчитались одного из островов

Остров Восточный / ScienceAlert

Гавайские острова после мощного урагана "Валака" понесли потери - на спутниковых снимках ученые с удивлением обнаружили исчезновение одного из островов архипелага.

Как сообщает ScienceAlert, Восточный остров полностью скрылся под водой.

Несмотря на то, что остров Восточный был достаточно небольшим (его длина составляла один километр, а ширина – 120 метров), он играл важную роль в сохранении местной фауны.

Читайте такжеТриллионы литров дождя. В США возросло число жертв урагана "Флоренс"Восточный и остров Терн, который находится рядом, использовали для выведения потомства тюлени-монахи, которые находятся под угрозой вымирания, и редкий вид зеленой черепахи.

Напомним, в сентябре в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах были разрушения. В результате стихии погибли десятки людей.