"Шикарная квартира, дом и авто": СМИ рассказали о наследстве Николая Караченцова

Караченцов / УНИАН

Умерший известный российский актер театра и кино Николай Караченцов оставил в наследство шикарную квартиру в центре столицы РФ Москвы, дом в Подмосковье и два атомобиля.

У артиста почти не осталось денег, в частности, из-за лечения от онкологического заболевания, сообщает Starhit.

По данным издания, Караченцов стал владельцем квартиры в Москве в 2003 году, она находится в Шведском тупике и имеет площадь в 250 квадратных метров.

"По плану в нее входят четыре комнаты, большая кухня-гостиная и два санузла. По свидетельству гостей Караченцова, в квартире много старинной антикварной мебели, картины и иконы", — отметило издание.

Читайте такжеНиколай Караченцов: яркие роли и трагическая судьба знаменитого актераПриблизительная стоимость квартиры составляет порядка 300 млн рублей (свыше 120 млн гривен — Ред.).

Также актер имел двухэтажный дом в поселке Валентиновка (находится недалеко от национального парка "Лосиный остров"). Постройка находится на участке в 50 соток земли, на нем есть скамейки и качали, на которых любил сидеть Караченцов.

"В доме и на улице поставлены специальные тренажеры, на которых занимался актер, который после злополучной аварии (в 2005 и 2017-м годах попадал в серьезные ДТП — Ред.) переехал на дачу на постоянное место жительства", — говорится в материале.

Цена двухэтажного дома и нескольких пристроек на 50-ти сотках земли может доходить до 400 миллионов рублей (более 170 млн гривен — Ред.).

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. С Караченцовым попрощаются 29 октября в московском театре "Ленкоме", а похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".