Гитарист легендарной рок-группы попал под арест за детское порно

Карл Логан во время концерта / NME

Гитарист легендарной хэви/пауэр-метал-группы Manowar Карл Логан был задержан американскими правоохранителями по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Соответствующее сообщение опубликовал портал LoudWire. По данным журналистам, против 53-летнего музыканта выдвинуты шесть пунктов обвинений в разного рода сексуальной эксплуатации несовершеннолетних граждан.

На данный момент Логана выпустили под залог в размере 35 тысяч долларов. Однако и не сможет уже принимать участие в проходящем в настоящее время прощальном туре The Final Battle группы Manowar .

Напомним, ранее сообщалось о том, что тренер-каратист изнасиловал первоклассницу в спортзале.