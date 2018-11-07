В РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину

Глава РПЦ патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин / "Новая газета"

В Украине нет представителей "российской церкви", а каноничная Украинская православная церковь (Московский патриархат) поддерживается большинством граждан страны.

Об этом заявила пресс-служба РПЦ.

"Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", - приводит заявление пресс-службы РПЦ РИА Новости.

Создание единой украинской церкви в РПЦ назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - сказал Порошенко.

17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".