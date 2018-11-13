"От Лиссабона до Владивостока": в Венгрии агитируют за восстановление торговли с Россией

Петер Сийярто полагает, что Европа должна торговать с Россией, поскольку это выгодно / МИД Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что восстановление торговых взаимоотношений с Россией входит в сферу интересов стран Европы.

"Экономические и торговые отношения между Россией и Европой сейчас двигаются в очень плохом направлении. Следует признать, что существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество, но оно базируется на двойных стандартах, поскольку компании из западноевропейских стран заключают крупные сделки с российскими предприятиями", - цитирует дипломата пресс-служба венгерского правительства.

По словам Сийярто, мировая экономика переживает сейчас эпоху войны, поэтому глобальная торговля способа спасти мир. Он отметил, что лидеры Европейского союза ранее поддерживали создание коммерческого региона от Лиссабона до Владивостока. Дипломат подчеркнул, что для всех стран будет выгодным возвращение к данной концепции.

Напомним, ранее Сийярто заявлял, что отношения Венгрии и Украины ухудшились, так как украинское правительство отказывается вносить необходимые правки в закон об образовании.