В Сети опубликовали рейтинг лучших сцен секса в истории кино

Кадр из х/ф "Последнее танго в Париже"

В Сети опубликовали рейтинг лучших сцен секса в истории киноиндустрии.

Его составили сотрудники отдела кинокритики авторитетного британского издания The Independent

В список вошла сцена орального саекса в душе лента "Валентинка" (реж. Дерек Сиенфрэнс, 2010) с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс в главной роли. Критики отметили, что эпизод получился очень сексуальным и реалистичным.

Далее в рейтинге значатся сцена группового секса из картины "И твою маму тоже" (реж. Альфонсо Куарон,2001) эпизоды из фильма "Любовь и баскетбол" (реж. Джина Принс-Байтвуд, 2000) гей-мелодрамы "Божья земля" (реж. Фрэнсис Ли, 2017), лесбийской драмы "Кэрол" (реж. Тодд Хайнс,2015).

Выделили критики в своем рейтинге и революционную для 1973-го сцену из фильма "А теперь не смотри" (реж. Николас Роуг), эпизод мастурбации из фильма "Малхолланд Драйв" (реж. Дэвид Линч, 2001) и сцену измены в ленте "Неверная" (реж. Эдриан Лэйн, 2002).

Напомним, ранее стало известно о том, что в Голливуде введут новые правила для съемок интимных сцен.