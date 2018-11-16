В Лондоне скончался Медведев

Жорес Медведев умер / mos.ru

На 94-м году жизни в Лондоне скончался российский и британский биохимик, геронтолог Жорес Медведев. Он был широко известен в научных кругах своими работами по генетике, геронтологии, истории, биохимии и экологии.

Об этом в четверг рассказал его брат, историк и публицист Рой Медведев, сообщает сегодня РИА Новости.

Жорес Медведев родом из России. В РФ он руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске. Однако в январе 1973 года лишился российского гражданства из-за отъезда в Великобританию.

Читайте такжеАстролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла ПугачеваУже в Лондоне он работал в Национальном институте медицинских исследований.

Жорес Медведев является лауреатом нескольких международных премий. В частности, он награжден бронзовой медалью Менделя (1970). Он член Нью-Йоркской академии наук и многих биологических научных обществ.

В Украине Жореса Медведева с октября 2017 был внесен в базу сайта "Миротворец". Причины его включения в базу не уточнялись.

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