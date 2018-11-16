"Старший совращает младшего": Жириновский рассказал о сексуальном опыте с мальчиком

16 ноября 2018, 19:58

Мальчик соседский позвал меня в сарай, раскрыл Жириновский неизвестные факты из своего детства.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский / irsolo.ru

По словам скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, первый сексуальный опыт он получил с мальчиком, который был старше его.

Своими откровениям он поделился в эфире передачи "Женский клуб" на Радио "Комсомольская правда".

"Мальчик соседский позвал меня в сарай. И заставил заниматься онанизмом. Я должен был ему помогать, а он мне. Хотя мне ничего не хотелось", — предался Жириновский сладостным воспоминаниям из детства.

На уточняющий вопрос, не является ли он геем, Жириновский поспешил откреститься от "голубизны".

"Нет-нет. Я же говорю про онанизм. Это все в слепую делаются. Дети ничего не знают, но старший возраст совращает младший. Младшему еще не надо, но у него есть уважение к более старшему возрасту, а потом первые контакты неизвестно как", — добавил одиозный российский политик.

Напомним, ранее Жириновский полез в драку после того, как его назвали "го*ном".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ЛДПР секс Владимир Жириновский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:56
Глава Еврокомиссии Юнкер развеселил журналистов разными ботинками
20:51
На Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видео Видео
20:46
Словакия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
20:24
В Чехии полиция намерена наказать сына премьера за "крымский скандал"
19:59
Украина нарастила импорт из России, уменьшив экспорт
19:58
"Старший совращает младшего": Жириновский рассказал о сексуальном опыте с мальчиком Видео
19:45
Актера сериала "Физрук" госпитализировали после нападения жены
19:28
"Нас заставляют взять на себя долги": мэр Смелы заявил об отсутствии договора с "Нафтогазом"
19:26
Переворот в Кремле: экс-советник Путина оценил вероятность смены власти в РФ Видео
19:20
Нидерланды отвергли инициативу создания "общеевропейской армии"
19:12
Судебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от Евросоюза
18:58
Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем" - СМИ
18:49
Киев вызвал посла Венгрии "на ковер" из-за антиукраинских высказываний Орбана Видео
18:26
Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕС о помощи на 1 млрд евро Видео
18:13
Bloomberg оценил потери России от санкций
17:59
Украина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука Видео
17:31
"Символы убийства": в ЕП ополчились против Amazon из-за товаров с символикой СССР Видео
17:21
В Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП Видео
17:04
"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ Видео
16:55
Только статистика: МВФ "признал" Крым российским Видео
16:34
"Это приманочка": Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией"
16:03
Поздравления с Международным днем студента в прозе, стихах и открытках Фото
16:03
В Киеве "устал" еще один мост: опубликованы фото, видео Видео
15:46
С женихом снималась. Беременная Тодоренко засветилась в клипе Влада Топалова Видео
15:28
Каменских поманила фанатов тугими прелестями в обтягивающем платье: опубликовано фото
15:15
В Лондоне скончался Медведев
15:01
"Внутри еще можно трахаться": Лолита шокировала матерным спичем на юбилейном концерте
14:58
"Львов - колыбель польского футбола": польские ультрас отметились скандальным баннером
14:34
Синоптик предупредила: погода в Украине испортится на следующей неделе
14:17
В России испугались пророчества экс-советника Путина
14:13
На Закарпатье контрабандисты на авто сбили главу погранотдела: опубликовано фото
14:11
Стало известно, кого украинцы видят во главе единой поместной церкви
13:58
Выяснилось, зачем девушка рубила топором Porsche в центре Киева Видео
13:57
Кризис в Азовском море: Кремль предупредил об ответных мерах Видео
13:41
"За дело возьмутся российские спецслужбы": эксперт рассказал, как Россия собирается мешать получению Томоса Видео
13:37
Кличко потребовал остановить скандальную стройку на Андреевском спуске
13:25
"Мысли — всех перестрелять": опубликованы новые откровения Рослякова накануне бойни в Керчи Видео
13:16
"Беспощадность и безжалостность". В Киеве у россиян отобрали и сожгли георгиевскую ленту: опубликованы фото Фото
12:52
Новый плацдарм: в Госпогранслужбе рассказали о переброске РФ морских сил на Азов Видео
12:39
"Успокою вашего ребенка": тысячи людей требуют отставки чешского премьера из-за отправки сына в Крым
12:34
Глубина падения Донбасса мнение
12:29
"Фашистские методы": СБУ занялась скандальным заявлением ректора закарпатского института Видео
12:14
"Никогда не кусай еврея!": раскрыт секрет таинственного послания
12:01
Элитные квартиры и дома в Турции: САП объявила подозрение Продану Видео
11:57
Экс-советник Путина рассказал, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"
11:43
"Ну, бороться, так бороться": Зеленский рассказал, пойдет ли в президенты Видео
11:33
В Сенате РФ заговорили о "войне" на Азове и пригрозили Украине жесткими мерами Видео
11:12
Студентка-героиня "секс-скандала" с высокопоставленным копом пропала без вести
10:48
"В честь страны, откуда руководство": в Раде рассказали, как будут голосовать по переименованию УПЦ МП
10:41
Власть в Италии захватили чокнутые популисты мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять