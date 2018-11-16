"Старший совращает младшего": Жириновский рассказал о сексуальном опыте с мальчиком

Владимир Жириновский / irsolo.ru

По словам скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, первый сексуальный опыт он получил с мальчиком, который был старше его.

Своими откровениям он поделился в эфире передачи "Женский клуб" на Радио "Комсомольская правда".

"Мальчик соседский позвал меня в сарай. И заставил заниматься онанизмом. Я должен был ему помогать, а он мне. Хотя мне ничего не хотелось", — предался Жириновский сладостным воспоминаниям из детства.

На уточняющий вопрос, не является ли он геем, Жириновский поспешил откреститься от "голубизны".

"Нет-нет. Я же говорю про онанизм. Это все в слепую делаются. Дети ничего не знают, но старший возраст совращает младший. Младшему еще не надо, но у него есть уважение к более старшему возрасту, а потом первые контакты неизвестно как", — добавил одиозный российский политик.

Напомним, ранее Жириновский полез в драку после того, как его назвали "го*ном".