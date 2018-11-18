Экс-советник Путина объяснил, зачем Россия создала антиукраинский санкционный список

18 ноября 2018, 09:48

Самым болезненным действием Украины для президент РФ является предоставление автокефалии УПЦ, сообщил эксперт.

Эксперт полагает, что власти России создали антиукраинский санкционный список для того, чтобы спровоцировать Украину на жесткие действия
Власти РФ создали антиукраинский санкционный список для того, чтобы спровоцировать Украину на жесткие действия, полагает эксперт / УНИАН

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов считает, что власти страны создали санкционный список с сотнями украинцев, чтобы спровоцировать Украину на жесткие заявления и действия, которые можно использовать в качестве предлога для агрессии.

Непосредственной причиной для публикации "черного списка" мог стать ускоряющийся процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Зачем Кремль создал этот список? И почему именно сейчас? Представляется, что таким образом он пытался спровоцировать эти 300 человек, а также украинские власти на заявления и действия достаточно жесткого характера, какие можно было бы использовать в качестве предлога для совершения агрессивных действий против Украины", — отметил он.

По словам экономиста, возможно, непосредственной причиной для публикации этого списка стал ускоряющийся процесс предоставления автокефалии УПЦ, лично для Путина это безусловно является наиболее болезненным (после военного сопротивления) действием со стороны Украины. 

"Путин уже говорил о том, что готов осуществлять защиту не только российских граждан, но и русскоязычных, и православных за пределами России", — добавил собеседник.

Напомним, в начале ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против 322 украинцев и 68 компаний

В частности, Россия ввела ограничительные меры против нардепа, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников.

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Россия санкции Украина санкционный список Андрей Илларионов автокефалия УПЦ
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