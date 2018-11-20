"8888 дней": Лукашенко оригинально поздравили со значимой датой

Лукашенко у власти ровно 8888 дней - бессменный президент Беларуси / УНИАН

Государственное телеграфное агентство Беларуси "БелТА" поздравило президента Александра Лукашенко с 8888 днями нахождения у власти.

При этом в агентстве отметили, что подсчет сделал один из российских информресурсов и выразили "благодарность российским коллегам".

Также агентство посоветовало ждать 9999 дней президентства Лукашенко.

"Тем, кто увлекается нумерологией, можно посоветовать дождаться следующей красивой даты - 9999 дней Александра Лукашенко на президентском посту. В дружественном Читайте такжеЛукашенко пригрозил "что-нибудь разместить" из-за военбазы США в ПольшеБеларуси Китае цифра 9 обозначает высшую мужественность, ассоциируется с руководителем государства и как раз символизирует вечность", - написали в "БелТА".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко продает свой самолет, из-за которого его пускают на Запад.