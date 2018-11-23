Умер автор слов "Прощание славянки"

Аркадий Федотов

На 89-м году жизни скончался поэт Аркадий Федотов, сочинивший слова марша "Прощание славянки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Хабаровского края РФ.

"Прощание с Федотовым состоится 26 ноября с 10.30 до 10.50 в ритуальном зале Хабаровской клинической больницы №2", - сказано в сообщении.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Самая известная его работа - песня на мелодию марша "Прощание славянки". Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова поэта Аркадия Федотова.

"Прощание славянки", текст (А. Федотов):

Этот марш не смолкал на перронах,

Когда враг заслонял горизонт.

С ним отцов наших в дымных вагонах

Поезда увозили на фронт.

Он в семнадцатом брал с нами Зимний,

(с 1990-х годов строчка заменена на: Он Москву отстоял в сорок первом. - Прим.)

В сорок пятом - шагал на Берлин,

Он с солдатом прошел до Победы

По дорогам нелегких годин.

Припев:

И если в поход

Страна позовет

За край наш родной

Мы все пойдём в священный бой!

Напомним, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.

В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.