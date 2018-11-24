Хакеры-затейники. Снимок Трампа в "Википедии" заменили на фото пениса

Дональд Трамп / REUTERS

Снимок 45-го президента США Дональда Трампа на странице в популярнейшей интернет-энциклопедии "Википедия" заменили на изображени пениса. Соответствующее сообщение опубликовал портал Newsweek.

По словам администратора проекта, браузерный помощник Apple-устройств Siri по запросу "Дональд Трамп" некоторое время выдавал снимок пениса. Как заявил другой представитель "Википедии", сотрудникам пришлось "вступить в редакционную войну" с хакером. Аккаунты, с которых вносились изменения, были быстро заблокированы. Кроме того, редактировать страницу в ближайшее время могут только администраторы ресурса. В случае, "если вандализм возобновится, мы продлим блокировку правок на странице Трампа", — заявил администратор "Википедии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп хочет запретить трансгендером служить в армии.