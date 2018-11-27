"Удачи": как 15 российских истребителей не запугали британский эсминец

Эсминец УРО "Дункан" / Википедия

Британский эскадренный миноносец HMS Duncan, который находился в Черном море, пережил не самый приятный момент своего существования - его пытались запугать сразу 15 российских военных самолетов.

Произошедший в мае 2018 года эпизод нашел свое отображение в документальном фильме телеканала Channel 5, сообщает "Daily Mail".

В фильме рассказывается, что эсминец HMS Duncan, шедший в Черном море и входящий в состав группы кораблей НАТО, был неожиданно окружен сразу 15 российскими самолетами, которые кружили вокруг него, пока экипаж отправил предупреждение о том, что эсминец использует крайне мощный радар, который может повредить электронику самолетов, и "уронить" их в море.

Читайте такжеКрымский "суд" избрал "меру пресечения" пятерым рядовым матросам с захваченных украинских кораблейПри этом, прежде чем улететь, пилоты одного из самолетов отправили британцам сообщение: "Удачи, парни".

Один из членов экипажа британского корабля, впрочем, уверен, что свою роль сыграли 48 зенитных ракет, которые на таких дистанциях не оставили бы "российской своре" ни единого шанса.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.