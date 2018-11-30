Хороший презент. Компания Трампа хотела подарить Путину квартиру за 50 млн долларов

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Компания The Trump Organization, которой руководил Дональд Трамп до своего избрания президентом США, желала подарить президенту РФ Владимиру Путину элитную квартиру−"пентхаус" в стоэтажном небоскребе "Трамп-Тауэр", который планировалось построить в Москве.

Соответствующее сообщение опубликовал американский портал Buzzfeed News. Согласно обнародованным данным, подарок оценивался в 50 млн долларов США и нужен был ради привлечения внимания обеспеченных россиян к покупке квартир в будущем здании. "Олигархи бы выстроились в очередь, чтобы жить в том же доме, что Путин", — сказал бизнесмен Феликс Сатер, который и был инициатором возведения трамповского небоскреба в Москве.

Достоверно неизвестно, знал ли сам Трамп об таком предложении, но, по данным журналистов, адвокат Майкл Коэн рассказывал ему о ходе переговоров с россиянами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите в Аргентине