Волонтер объяснил, почему в России Путина закопают

Владимир Путин международный преступник, ему не светит место в Мавзолее у Владимира Ленина, полагает волонтер / Reuters

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай считает, что в России Владимира Путина после смерти не положат в Мавзолее рядом с телом революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина (Ульянов), скорее всего, их обоих закопают.

Глава РФ войдет в мировую историю как один из самых больших военных преступников, как угнетатель своего народа, который уничтожил массу достойных людей, в частности, российского оппозиционера Бориса Немцова и журналистку Анну Политковскую, рассказал активист на чате в Главреде.

"К тому же, 11 тысяч человек погибли из-за агрессии Путина в Украину, тысячи людей, которые погибли в Сирии, десятки тысяч, которые погибли в Чечне, тысячи беженцев и тысячи погибших в Грузии...", — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что российский лидер — "международный преступник, фактически маньяк". "Но при этом ни одна цель, которую Путин ставил перед собой, ни одна его прихоть не стоила этих смертей. Поэтому я думаю, что, если есть ад, Путин будет в нем гореть", — добавил Гай.

Читайте также"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер"Он точно не получит себе славу "собирателя земель". Вместо этого он запомнится как человек, который развалил Российскую Федерацию, хотя мог создать демократию и большую мощную молодую мировую державу", — сказал волонтер.

"Положат ли его рядом с Лениным? Разве что создадут какой-то отдельный музей диктаторов. Мне кажется более вероятным, что всех их закопают — и Ленина, и Путина", — заявил офицер. Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.