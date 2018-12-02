Путин объявил захваченные украинские катера "подарком от США"

Владимир Путин сделал очень странное заявление / Reuters

Президент России Владимир Путин отличился очередным странным заявлением - так, он заявил, что малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, построенные на киевском заводе "Ленинская кузня" - это подарок от Соединенных Штатов Америки.

Об этом президент России заявил, комментируя в кулуарах G20 американский фильм "Хантер Киллер".

"Это маловероятный сценарий. Два маленьких катера, подаренных США Украине, не прошли через Керченский пролив. А они показывают, как атомная подводная лодка заходит на нашу военную базу. Плохой фильм", - заявил Путин, после чего поспешно покинул конференцию.

Читайте такжеВ российском МИД считают Россию защитницей Европы от украинской агрессииПри этом "американские подарки" МБАК "Никополь" и "Бердянск" полностью спроектированы и построены в Украине, на киевском судостроительном предприятии "Ленинская кузница" в рамках проекта малых бронированных катеров "Гюрза-М". США подарили Украине патрульные катера типа Island, которые даже внешне не напоминают украинские МБАК.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.