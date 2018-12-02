Глава Пентагона прокомментировал нападение России на украинские корабли

Мэттис / УНИАН

Министр обороны США Джеймс Мэттис на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Калифорнии, помимо прочего, прокомментировал действия России и Путина в Керченском проливе.

"... Наглое пренебрежение и нарушение россиянами договора 2003 с Украиной, который позволил российским и украинским кораблям свободно проходить через Керченский пролив, этот договор был нагло нарушен минувшие выходные", - сказал он, , пишет "Голос Америки".

Отвечая на вопрос о том, что могут сделать США, чтобы сдержать поведение России, министр обороны США заявил, что это очень сложная ситуация.

"Это очень сложная ситуация, ведь Путин, очевидно, учится медленно. Он не признает, что то, что он делает, создает враждебные отношение к его народу. Он не действует в интересах русского народа, он фактически заставляет НАТО перевооружаться и укреплять демократические позиции, единой позиции всех демократий вместе", - сказал он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.