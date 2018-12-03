Оскорбительная отмена встречи с Путиным: оппозиционер дал "не радужный" прогноз по отношениям РФ и США

Российско-американские отношения будут развиваться очень плохо, сообщил оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер Леонид Гозман считает, что после отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с главой России Владимиром Путиным отношения между РФ и Штатами будут развиваться очень плохо.

Американский лидер крайне оскорбительно отменил встречу с российским коллегой, рассказал политик в интервью Обозревателю.

"Развиваться они (отношения между Россией и США — Ред.) будут очень плохо, потому что вне зависимости от того, почему Трамп принял это решение, то, как он это сделал, наложит отпечаток на все их отношения, пока они оба у власти", — отметил собеседник.

Гозман подчеркнул, что "самолет Путина уже был в воздухе, он уже летит на встречу, в Госдепе США подтвердили встречу президентов, а после этого Трамп через Twitter говорит, что нет, не будем мы встречаться".

"Это было сделано в предельно оскорбительной форме. И президент России не может на это не отреагировать, ни один президент не может. Такая форма отказа резко осложняет возможности для каких-то дальнейших коммуникаций между США и РФ", — полагает оппозиционер.

Читайте такжеТрамп дал "пощечину" дипломатии России — эксперт"Она толкает Путина к более жесткой позиции по Азовскому морю, потому что, если представить, что российский президент сейчас отпустит украинских моряков, все скажут, что он испугался Трампа. Он не может на это пойти", — подчеркнул политик.

"И если раньше был какой-то шанс, чтобы их отпустили, то сейчас такого шанса уже нет. Теперь РФ будет давить до конца, просто потому, что было нанесено такое оскорбление. Я думаю, что от такой формы отказа от встречи, на самом деле, проиграли все", — заявил Гозман.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.