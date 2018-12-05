Секс с Трампом: от американской порнозвезды потребовали 800 тысяч за клевету

5 декабря 2018, 03:45

Защитник Стефани Клиффорд отметил, что требования стороны Трампа "абсурдны и возмутительны".

Трамп и Дэниэлс
Дональд Трамп и Стефани Клиффорд / Rolling Stone

От американской порноактрисы Стефани Клиффорд (псевдоним Stormy Daniels), потребовали возмещение судебных и юридических издержек в размере около 800 тысяч долларов.

Иск подготовлен адвокатами президента США Дональда Трампа и касается его защиты в суде по делу о клевете против Клиффорд.

Как сообщает телеканал Fox News, судебные издержки адвокатской компании достигли 390 тысяч долларов, при этом защитники Трампа просят назначить равнозначные понесенным издержкам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать "повторных исков и явно необоснованного распространения порочащих сведений".

Читайте такжеМуж порноактрисы, рассказавшей о сексе с Трампом, подал на развод

Адвокаты подчеркивают, что Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию.

В свою очередь защитник порноактрисы Майкл Авенатти отметил, что требования стороны Трампа "абсурдны и возмутительны".

Ранее Федеральный суд США отказал в удовлетворении искового заявления Клиффорд, поданного против Трампа в связи с угрозами порноактрисе по поводу того, что ее ждет в случае разглашения информации о своей интимной связи с президентом США.

Напомним, Дэниэлс в своих мемуарах сравнила пенис Трампа с грибом из видеоигры "Марио".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Дональд Трамп Клиффорд Сторми Дэниэлс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:13
"Ноги от ушей": Екатерина Варнава поразила фанатов необычным образом
03:45
Секс с Трампом: от американской порнозвезды потребовали 800 тысяч за клевету Видео
03:07
"Вот это торс!": Иван Дорн поразил поклонниц идеальным телом Видео
02:39
Эксперт объяснил, почему Украина остается "сырьевым придатком"
02:13
Наследница Айвазовского приехала из Австралии в Крым
01:44
"Топим за Вовку": В Сети бурно отреагировали на ролик Зеленского о выборах Видео
01:17
В Виннице возник скандал из-за вина с названием "Небесная сотня"
00:49
В eBay отреагировали на наличие на сайте товаров с символикой "ДНР" и "ЛНР" Видео
00:22
Вкладчики разорившегося банка ВТБ не могу получить свои вклады из-за нардепа
04 декабря, вторник
23:54
В России экс-охранник Яроша получил четыре года тюрьмы
23:27
Экспресс Киев-Борисполь снова до аэропорта тянул на буксире локомотив Видео
22:58
В Минске Грызлов "сбежал" после осуждения агрессии РФ в Керченском проливе
22:34
Россияне озвучили условия содержания украинских моряков Видео
22:28
Юрий Бойко
22:18
США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря
21:59
Луценко вредит следствию – адвокат Гандзюк Видео
21:57
"Коллективный ответ": НАТО укротит РФ из-за инцидента у Керченского пролива
21:42
"Будет органично и безболезненно": волонтер озвучил стратегию украинизации Донбасса
21:11
Аваков перебросил в Одессу Нацгвардию
20:46
Банкиры с Уолл-стрит посоветовали, как избежать подозрений в домогательствах
20:42
РФ сорвала заседание контактной группы в Минске
20:21
Стало известно, куда УЕФА перенес из Харькова матч "Шахтера" и "Лиона"
20:18
Известная модель откровенно "засветила" грудь для глянцевого журнала: опубликованы фото Фото
20:05
В Румынии к 100-летнию присоединения Буковины создали монету с Черновицким университетом Фото
19:41
США дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах
19:24
Медведчук больше не участвует в переговорах трехсторонней группы – Марчук
19:13
Порошенко разбогател в 11 раз
18:54
Эротический конфуз. Грудь Ким Кардашьян вырвалась "на волю" из платья: опубликованы фото Фото
18:40
"Выстрелы на поражение": Луценко призвал расширить права силовиков на время военного положения
18:21
"Вы - хам". На росТВ ведущий выгнал украинского эксперта: видео
17:56
Группа Little Big перенесла концерт в Украине из-за военного положения Видео
17:51
Порошенко назвал Европу неполноценной
17:34
"*бнулся головушкой". Танцор Полунин снова отличился скандальным постом об Украине и России
17:27
Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады" Видео
17:08
Стало известно о планах Януковича выехать из РФ
16:52
"Куда катится наша эстрада": Настю Каменских разнесли за вульгарные танцы в стрингах Видео
16:21
Жена Пескова стала совладелицей производителя соли в Крыму - СМИ
16:05
Он все сделал сам: у Путина заявили, что Трамп первым подошел к президенту РФ на саммите G20
16:00
Выстрелы из обреза: под Киевом обстреляли авто с мэром города Фото
15:52
Леся Никитюк оголилась для мужского эротического глянца: жаркие фото Фото Видео
15:47
Умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки"
15:36
Все украинские корабли приведены в полную боеготовность
15:26
Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу Гандзюк Видео
15:08
"Спасатель Малибу": Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике Видео
15:04
Суд может восстановить платежеспособность ЗАЗ
14:55
Порошенко сорвал установку новогодней елки в Ивано-Франковске
14:47
"Будет все – от гололеда до бурь": синоптик напугала опасностями погоды в Украине 5 декабря Видео
14:34
Сергей Шнуров научил солиста Rammstein русскому мату Видео
14:29
В Раде предложили создать свой санкционный "список Магнитского" из-за конфликта с РФ на Азове
14:29
Резня в Неаполе: в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять