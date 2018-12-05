Секс с Трампом: от американской порнозвезды потребовали 800 тысяч за клевету

Дональд Трамп и Стефани Клиффорд / Rolling Stone

От американской порноактрисы Стефани Клиффорд (псевдоним Stormy Daniels), потребовали возмещение судебных и юридических издержек в размере около 800 тысяч долларов.

Иск подготовлен адвокатами президента США Дональда Трампа и касается его защиты в суде по делу о клевете против Клиффорд.

Как сообщает телеканал Fox News, судебные издержки адвокатской компании достигли 390 тысяч долларов, при этом защитники Трампа просят назначить равнозначные понесенным издержкам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать "повторных исков и явно необоснованного распространения порочащих сведений".

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Адвокаты подчеркивают, что Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию.

В свою очередь защитник порноактрисы Майкл Авенатти отметил, что требования стороны Трампа "абсурдны и возмутительны".

Ранее Федеральный суд США отказал в удовлетворении искового заявления Клиффорд, поданного против Трампа в связи с угрозами порноактрисе по поводу того, что ее ждет в случае разглашения информации о своей интимной связи с президентом США.

Напомним, Дэниэлс в своих мемуарах сравнила пенис Трампа с грибом из видеоигры "Марио".