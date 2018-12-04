"*бнулся головушкой". Танцор Полунин снова отличился скандальным постом об Украине и России

Известный танцор и звезда балета Сергей Полунин (уроженец города Херсон) отличился двумя новыми скандальными постами в социальной сети Instagram.

Сперва он опубликовал снимок российского и украинского паспортов. "Россия и Украина всегда будут вместе. Любовь друг к другу − дороже всего. Скоро мы снова будем вместе", − подписал снимок Полунин.

Далее он опубликовал свое фото с нижеследующим месседжем. "Мне была дана миссия вселенной с безграничной энергией и помощью объединить этот мир через любовь! Это единственный настоящий и мощный способ сделать это", — написал Полунин в следующем посте.

Посты танцора вызвали шквал негативных комментариев среди пользователей Instagram.

"Ну просто сказочно наивный фраер", "Сереженька, ты, видимо, *бнулся головушкой, когда в очередной раз тряс своими чакрами. Закройся уже, не выставляй напоказ полное отсутствие серой жидкости в своей коробочке, в которую ты ешь", "А попросите за меня новый мировой порядок убрать российские танки вместе с российскими военными из моего украинского города Донецк. Заранее спасибо!", − вознегодовали они.



Напомним, лишь за последнее время Полунин рассыпался в комплиментах Путину, сделал себя на груди тату с лицом президента РФ, а также хвастался перед подписчиками российским паспортом.