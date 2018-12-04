"Вы - хам". На росТВ ведущий выгнал назвавшего его Афанасием украинского эксперта: видео

4 декабря 2018, 18:21

Произошел очередной инцидент на российском телевидении с украинским экспертом.

Евгений Попов / скриншот из видео

Ведущий передачи "60 минут" на российском телевидении Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли после того, как тот назвал его Афанасием.

"Как вы меня назвали?" — спросил Попов. Яли утверждал, что, по некоторым данным, кто-то называет телеведущего Афанасием.

"Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем", — добавил политолог. Попов в ответ назвал Яли хамом и потребовал, чтобы тот немедленно ушел из студии.

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Напомним, в начале осени 2018-го российский телеведующий Андрей Норкин выгнал с эфира украинского эксперта, пожалев вдогонку, что не может "дать тому п*зды". 

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Украина телевидение эксперт политолог РосТВ
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