Путин стал жертвой своей ненасытности и бахвальства — журналист

Владимир Путин — жертва собственной ненасытности и бахвальства, считает журналист / Reuters

Журналист Александр Демченко считает, что Российская Федерация проиграла Украине информационную и дипломатическую войну в день, когда президент РФ Владимир Путин приказал захватить украинские судна и задержать украинских моряков.

Российский лидер стал жертвой собственной ненасытности и бахвальства, написал журналист в своем блоге на Обозревателе.

"…В Москве, вероятно, предполагали, что мир в очередной раз проглотит агрессивные и столь бесцеремонные действия российских силовиков в Азовском море...", — отметил автор.

Демченко подчеркнул, что "мир остановил Путина на этот раз и реакция была недвусмысленной: нежелание Трампа (президент США Дональд Трамп — Ред.) общаться с российским президентом на полях саммита "Большой двадцатки", резкий отказ Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — Ред.) от строительства газопровода "Северный поток-2" по российской схеме: носители в обмен на свободу".

По его словам, "впервые за столь длительный период времени министры иностранных дел стран-членов НАТО в ходе очередного саммита выказали единую позицию, осуждающую действия России".

"Теперь вот слышны призывы со стороны наших западных партнеров об укрупнении силового присутствия в Черноморском регионе, и не только в нем. В общем, Путин стал жертвой собственной ненасытности и бахвальства", — полагает аналитик.

Читайте такжеТрампу выдвинули ультиматум из-за Путина — политолог"Он, отправив своих силовиков на захват наших суден и взятие в плен украинских моряков, привел к непоправимому для России исходу — к признанию ее всеми странами страной-агрессором. И это было его первым крупным поражением в информационной и дипломатической войне, которое он потерпел в войне с Украиной", — добавил журналист.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.