Во Франции "желтые жилеты" ответили на уступки Макрона мобилизацией

"Желтые жилеты" не будут уступать Макрону / Фото: REUTERS

Учрежденное президентом Франции Эммануэлем Макроном чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".

"Президент думает, что раздачи денег будет достаточно, чтобы успокоить нынешнее бурное возмущение народа. В заявлениях Макрона не было ничего, что касалось бы безработных, людей с частичной занятостью, пенсионеров, госслужащих, студентов. Пятый акт гражданской революции в предстоящую субботу станет временем большой мобилизации народа", - написал в Twitter лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Не намерен уступать Макрону и лидер ведущего профсоюза Франции, глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез.

"Президент ничего не понял. Он не хочет понимать гнев, который в последние недели стал выражаться еще сильнее. Дверь, таким образом, закрыта и мы вместе с "желтыми жилетами" призываем к мобилизации", -заявил он.

Как ранее сообщалось, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности России к организации акций протестов в стране.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".

Позже в СБУ заявили, что радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.