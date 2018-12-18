Мисс Вселенная-2018 Катриона Грей: что постит в Instagram экзотичная красотка

Харизматичная и эффектная манекенщица Катриона Грей из Филиппин стала победительницей конкурса Мисс Вселенная-2018, который прошел в Таиланде.

В Instagram красотка щедро публикует свои разноплановые фото, демонстрируя стройную фигуру.

24-летняя Грей в Филиппинах известна, как успешная модель, певица и телеведущая. Кроме этого, красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в организации Young Focus, которая занимается предоставлением образования детям из неблагополучных семей.

В своем блоге Грей часто публикует откровенные фото. Несмотря на занятость в активной волонтерской деятельности, девушка часто снимается для глянца и принимает участие в различных фотосессиях. Ее страница насчитывает 2,4 миллиона подписчиков, а яркие снимки набирают большое количество лайков.

Как ранее сообщалось, победительница конкурса Мисс мира-2018 Ванесса де Леон покорила судей изысканной и скромной красотой, рассказав при этом о многочисленных благотворительных проектах, которые она поддерживает.