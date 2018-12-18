"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша

Дмитрий Ярош / vk.com

После получения Киевом томоса, в Украине начнется волна по захвату приходов УПЦ МП, заявил экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

По его мнению, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, говоря о необходимости ликвидации священнослужителей УПЦ МП, пытается простимулировать эти действия.

"Он фактически призывает незаконно применять силу к каноническим священникам. Охота на людей никак не может быть поставлена в законные рамки. Его слова — фактически оправдание терроризма. Поэтому этот депутат Рады, на мой взгляд, бесспорно должен быть признан террористом, человеком, оправдывающим террор. Он ничем не лучше Бен Ладана или запрещенной в России террористической организации ИГ. Если киевские власти не могут с ним справиться, нужно сделать все, чтобы эта террористическая группировка была уничтожена", - подчеркнул Чаплин.

В интервью dailystorm.ru он отметил, что для этого возможно международное вмешательство.

"Понятно, что западные структуры и контролируемые ими международные организации на это вмешательство не пойдут, значит, любое ответственное правительство должно остановить террор на этой территории", - добавил представитель РПЦ.

Напомним, ранее в УПЦ МП обвинили Яроша в разжигании религиозной вражды из-за его слов о "богоугодности охоты на московских попов".