ЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требований

Украина - ЕС / rbc.ru

Еврокомиссия (ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме.

Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.

Отмечается, что в 2017 году число отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 47 процентов - в Европу не пустили 33,1 тыс. человек. Кроме того, на территории Евросоюза были обнаружены 33,4 тыс. украинцев-нелегалов (+ 13 процентов).

О заморозке соглашения речи пока не идет, однако для сохранения режима безвиза с ЕС Украина должна:

снизить поток нелегальной миграции украинских граждан в шенгенскую зону;

организовывать информационные кампании о правах и обязанностях путешественников в рамках безвиза;

отказаться от введения всеобщего декларирования имущества, чтобы избежать "неоправданного вмешательства" в жизнь гражданского общества;

обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур;

восстановить независимость специальной антикоррупционной прокуратуры;

создать систему для проверки декларирования собственности чиновников,

усилить эффективность полиции в борьбе с организованной преступностью и в том числе хакерами.

В сентябре этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.