ЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требований

В 2017 году число отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 47 процентов.
Еврокомиссия (ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме.
Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.
Отмечается, что в 2017 году число отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 47 процентов - в Европу не пустили 33,1 тыс. человек. Кроме того, на территории Евросоюза были обнаружены 33,4 тыс. украинцев-нелегалов (+ 13 процентов).
О заморозке соглашения речи пока не идет, однако для сохранения режима безвиза с ЕС Украина должна:
- снизить поток нелегальной миграции украинских граждан в шенгенскую зону;
- организовывать информационные кампании о правах и обязанностях путешественников в рамках безвиза;
- отказаться от введения всеобщего декларирования имущества, чтобы избежать "неоправданного вмешательства" в жизнь гражданского общества;
- обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур;
- восстановить независимость специальной антикоррупционной прокуратуры;
- создать систему для проверки декларирования собственности чиновников,
- усилить эффективность полиции в борьбе с организованной преступностью и в том числе хакерами.
В сентябре этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.
"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.