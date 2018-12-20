Путин раскрыл главную цель внешней политики России

Главная цель внешней политики России — обеспечить благоприятные условия для развития страны, утверждает Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главная цель внешней политики страны — обеспечить благоприятные условия для развития государства, его укрепление для того, чтобы оно заняло достойное место на международной арене.

Штаб, который, пытается управлять миром, находится не в Москве, рассказал глава РФ на большой ежегодной пресс-конференции в столице страны.

По его словам, на самом деле, главная цель внешней политики государства — "обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации и ее экономики, социальной сферы, обеспечить безусловное движение вперед и укрепление нашей страны внутри и для того, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных".

"Значит, что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Ну, это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону — 700 с лишним миллиардов долларов Соединенные штаты тратя на оборону, а мы — 46", — отметил российский лидер.

"На минуточку, у нас 146 миллионов граждан…, а в странах НАТО 600 миллионов, и вы считаете, что наши цели управлять миром? Это штамп, который, наверное, навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов…", — заявил Путин.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины"Внутриблоковых — это значит, что для того, чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО, нужна обязательно внешняя угроза…внутриполитически — тоже во многих странах, к сожалению, до сих пор осталась, особенно в Восточной Европе, процветает русофобия. Для чего? Для того, чтобы обеспечить на основе каких-то прежних исторических страхов тоже свое внутриполитическое благополучие…", — сказал президент.

Ранее сообщилось, что Владимир Путин на большой традиционной пресс-конференцию в Москве ответил на вопросы о ситуации в РФ, а также высказался о конфликте на Донбассе, инциденте в Керченском проливе и создании в Украине единой православной церкви. Главред уже собрал главные заявления президента России.