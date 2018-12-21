"КГБшная легенда": астролог раскрыл главную тайну Путина

Астролог раскрыл тайну Владимира Путина / Reuters

Официальная дата рождения президента России Владимира Путина является "липовой".

Как заявил известный астролог Влад Росс, на самом деле Путин родился не в 1952 году, а в 1950-м.

"Как и любой кагэбэшник, он поменял сведения о себе на легенду. Гороскоп по истинной дате рождения Путина (7 октября 1950 года), когда Луна в царском Льве, говорит о полной непредсказуемости в действиях человека", - подчеркнул Росс в интервью Фактам.

По его словам, по этому гороскопу нет никаких предпосылок к свержению Путина вплоть до 2021 года.

"Но в конце 2020-го — начале 2021-го может произойти большой "королевский" переворот, как это зачастую и бывает в России. Ведь, как свидетельствует история, все серьезные изменения в России связаны с переворотами и сменой власти", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018.