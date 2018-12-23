Маломуж объяснил, почему действующие санкции Запада против России неэффективны

Флаги РФ и США / Reuters

Действующие сегодня санкции Запада против Москвы неэффективны, поскольку не затрагивают самих условий существования России. Введением "мягких" ограничительных мер страны Запада приглашают президента РФ Владимира Путина к диалогу.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в чате на Главреде.

"Выводы относительно негативных последствий санкций, введенных против России, преувеличены. Преувеличивается и уязвимость России. Россия имеет большой природный потенциал, финансовые запасы. Она имеет и те ресурсы, которые сегодня востребованы на мировых рынках (нефть, газ, энергоресурсы, электроэнергия, атомные ТВЭЛы, титан, полезные ископаемые). Пусть Россия особенно не сотрудничает с Европой, но она сотрудничает с Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Африкой и др. Поэтому Россия выживает, а роль санкций преувеличена", - считает Маломуж.

По его мнению, санкции против Москвы не являются для нее критическими, поскольку они ограничены.

"Россия будет держаться и дальше. Основные свои ресурсы она будет направлять на безопасность и оборону, в первую очередь, на новые виды вооружений пятого и шестого поколения, что она и делает... Надо реально оценивать своего противника", - отмечает Маломуж.

Экс-глава СВР убежден, что действующие сегодня против РФ санкции неэффективны.

"Но есть другие санкции, которые являются стратегическими условиями для существования России - такие будут действенными. Пока что Путину предоставляют "окно возможностей", чтобы он пошел на договоренности и начал играть по цивилизованным правилам", - заключил Маломуж.

19 декабря Минфин США внес расширил санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью. В списки внесены 18 человек и четыре компании из России.

Среди них - россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, в санкционный список попало ООО "Федеральное агентство новостей" (ФАН), так называемая "фабрика троллей". Также под санкции попали ООО "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс USA Really.