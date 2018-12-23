Маломуж объяснил, почему действующие санкции Запада против России неэффективны

По словам экс-главы СВР Украины Николая Маломужа, Кремлю предоставляют "окно возможностей".
Действующие сегодня санкции Запада против Москвы неэффективны, поскольку не затрагивают самих условий существования России. Введением "мягких" ограничительных мер страны Запада приглашают президента РФ Владимира Путина к диалогу.
Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в чате на Главреде.
"Выводы относительно негативных последствий санкций, введенных против России, преувеличены. Преувеличивается и уязвимость России. Россия имеет большой природный потенциал, финансовые запасы. Она имеет и те ресурсы, которые сегодня востребованы на мировых рынках (нефть, газ, энергоресурсы, электроэнергия, атомные ТВЭЛы, титан, полезные ископаемые). Пусть Россия особенно не сотрудничает с Европой, но она сотрудничает с Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Африкой и др. Поэтому Россия выживает, а роль санкций преувеличена", - считает Маломуж.
По его мнению, санкции против Москвы не являются для нее критическими, поскольку они ограничены.
"Россия будет держаться и дальше. Основные свои ресурсы она будет направлять на безопасность и оборону, в первую очередь, на новые виды вооружений пятого и шестого поколения, что она и делает... Надо реально оценивать своего противника", - отмечает Маломуж.
Экс-глава СВР убежден, что действующие сегодня против РФ санкции неэффективны.
"Но есть другие санкции, которые являются стратегическими условиями для существования России - такие будут действенными. Пока что Путину предоставляют "окно возможностей", чтобы он пошел на договоренности и начал играть по цивилизованным правилам", - заключил Маломуж.
19 декабря Минфин США внес расширил санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью. В списки внесены 18 человек и четыре компании из России.
Среди них - россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, в санкционный список попало ООО "Федеральное агентство новостей" (ФАН), так называемая "фабрика троллей". Также под санкции попали ООО "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс USA Really.