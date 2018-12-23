Уход Меркель: эксперт оценила вероятность "мощного союза" между Германией и РФ

Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Даже если к власти в Берлине придут социал-демократы, которые всегда относились к Москве более лояльно, чем христианские демократы, "мощный союз" между Германией и Россией невозможен, заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

По ее мнению, Запад и Россия находятся в состоянии взаимного отчуждения и в этом состоянии возможно лишь выборочное сотрудничество.

"Но эпоха Меркель заканчивается и характер отношений между Берлином и Москвой во многом будет зависеть от нового поколения немецких политиков. В частности, от преемницы Меркель на посту лидера христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она же, если судить по ее первоначальным заявлениям, готова продолжать линию Меркель. Это линия умеренного сдерживания России и одновременно диалога с ней", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

Политолог напомнила, что Ангела Меркель зачастую была очень неуступчивым партнером для Москвы.

"С другой стороны – Меркель и Путин умели найти общий язык и, видимо, уважали друг друга. Думаю, что Кремль хотел бы ослабления Меркель, которая консолидировала санкционное единство Европы. Но, видимо, Кремль обеспокоен ее уходом. Ведь какой будет политика ее наследников, пока неясно", - добавила Шевцова.

Напомним, ранее Шевцова оценила вероятность договоренности Трампа с Путиным по Украине.