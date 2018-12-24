Маломуж поразмышлял, что будет с РФ после Путина

24 декабря 2018, 05:31

По словам разведчика, члены команды Путина вряд ли долго продержатся на влиятельных должностях.

Путин фак
Президент РФ Владимир Путин / скриншот из видео

После отхода президента РФ Владимира Путина от власти произойдет развенчание культа его личности, но не сразу. Это займет от трех до пяти лет. 

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в чате на Главреде.

"Сразу после ухода Путина его команда еще будет держаться. Например, (Сергй) Шойгу, (Дмитрий) Медведев и др. Потому что если в России стремительно пойдут на развенчание культа личности Путина, то упомянутых лиц будет преследовать новая власть. Поэтому в течение трех-пяти лет в России еще продлится переходный этап до прихода к власти новой демократической команды", - считает Маломуж.

По словам разведчика, члены команды Путина вряд ли долго продержатся на влиятельных должностях.

"А вот, когда придет новая власть, произойдет полное развенчание культа личности Путина. Появится даже вопрос об осуждении деятельности Путина за годы его пребывания у власти, а также о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления и еще будут живы. Поэтому перспективы канонизации Путина нет. Дело времени - когда будут показаны его реальные дела, когда он будет отвечать за преступления, совершенные и против других народов, и против русских", - полагает он.

По мнению Маломужа, после "обновления" России Украина сможет наладить с ней экономическое сотрудничество.

"Разрушать ничего не нужно, раз мост уже построен.Главное - нам сейчас надо урегулировать ситуацию в акватории Черного и Азовского морей. А в перспективе после смены режима в России будет восстановлена ​​экономическая кооперация", - заключил он.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.

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Россия Украина Владимир Путин Дмитрий Медведев Николай Маломуж Сергей Шойгу
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