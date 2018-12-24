"Очень скучный секс": Порноактриса Стеффани Клиффорд рассказала о своем интиме с Трампом

24 декабря 2018, 14:09

По словам порноактрисы, нынешний президент США обещал сделать ее телезвездой.

Трамп и Дэниэлс
Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс / Rolling Stone

Чтобы "затащить в койку" порноактрису и танцовщицу стриптиза Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) будущий президент США Дональд Трамп обещал сделать ее "звездой телеэкрана". 

Порноактриса детально рассказала о вечере интимной обстановке, которой она провела в 2006-м с Трампом в отеле на озере Тахо, сообщает портал "Факты". Будущий президент, а тогда - коммерсант и телеведущий, пригласил Дэниэлс на ужин, а потом - к себе в номер."В ресторане он показался приятным мужчиной. Я согласилась. Уже в номере он вдруг оказался в пижаме. Тут сразу стало ясно, к чему он клонит. [...] Такой самовлюбленный, аж противно. Но я не ушла. Дура! Он оказался жутко занудным", - сказала порноактриса.

Кроме того, Дэниэлс вспоминает, что президент тут же пообещал сделать ее телезвездой, желая произвести впечатление и добиться интима."Секс с ним был таким же скучным, как он сам. Я лежала и прокручивала в голове предыдущие три часа и думала, что можно было сделать, чтобы не оказаться под ним. Уверена, такие ситуации знакомы многим женщинам", — подытожила порноактриса.

Напомним, ранее от Дэниэлс адвокаты Трампа потребовали 800 тысяч долларов за клевету.

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телевидение роман секс Дональд Трамп интим Сторми Дэниэлс
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