"Очень скучный секс": Порноактриса Стеффани Клиффорд рассказала о своем интиме с Трампом

Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс / Rolling Stone

Чтобы "затащить в койку" порноактрису и танцовщицу стриптиза Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) будущий президент США Дональд Трамп обещал сделать ее "звездой телеэкрана".

Порноактриса детально рассказала о вечере интимной обстановке, которой она провела в 2006-м с Трампом в отеле на озере Тахо, сообщает портал "Факты". Будущий президент, а тогда - коммерсант и телеведущий, пригласил Дэниэлс на ужин, а потом - к себе в номер."В ресторане он показался приятным мужчиной. Я согласилась. Уже в номере он вдруг оказался в пижаме. Тут сразу стало ясно, к чему он клонит. [...] Такой самовлюбленный, аж противно. Но я не ушла. Дура! Он оказался жутко занудным", - сказала порноактриса.

Кроме того, Дэниэлс вспоминает, что президент тут же пообещал сделать ее телезвездой, желая произвести впечатление и добиться интима."Секс с ним был таким же скучным, как он сам. Я лежала и прокручивала в голове предыдущие три часа и думала, что можно было сделать, чтобы не оказаться под ним. Уверена, такие ситуации знакомы многим женщинам", — подытожила порноактриса.

Напомним, ранее от Дэниэлс адвокаты Трампа потребовали 800 тысяч долларов за клевету.