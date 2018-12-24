"Раж безумия и готовности к самоуничтожению": в молчании Путина по Азову журналист рассмотрел готовность к войне

24 декабря 2018, 16:38

По его словам, у России есть два пути.

Путин
Керченский конфликт: у Путина есть два пути / Reuters

Молчание президента РФ Владимира Путина в ответ на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о новой попытке кораблей ВМС ВСУ пройти через Керченский пролив можно расценивать как готовность Кремля к войне.

Такое мнение в своем блоге на Грани.ру высказал журналист Александр Подрабинек.

По его словам, у России есть два пути – пропустить корабли или снова применить агрессию. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Читайте такжеПутин о конфликте на Азове: власти Украины посылали моряков на смертьВ первом случае, "российская власть косвенным образом подтвердит свои обвинения в том, что в ноябре украинские военные нужную процедуру не выполнили, а значит, арест моряков был обоснован". Минусы тут: Кремлю придется отказаться от идеи придать статус внутренних российских территориальных вод Азовскому морю, а также смириться с неконтролируемым присутствием иностранных судов. Кроме того, Путин таким образом идет на уступку мировому сообществу.

Второй вариант грозит обернуться серьезным военным конфликтом с последующим разрастанием в глобальную войну. При этом авторитетное западное издание National Interest уже назвало Украину местом, где может начаться Третья мировая война.

"Для Путина это будет потерей только в том случае, если он к такой войне не готов, а показная его решимость не более чем блеф. На самом деле никто точно не знает, блефует ли Путин и его окружение или они действительно готовы воевать с Западом. Боюсь, они не знают этого и сами, плохо понимая современный мир и играя в игру, границ которой не различают", – отметил Подрабинек.

При этом он напомнил, что реакции непосредственно Кремля на заявление Турчинова пока не было.

"Это значит, что линия ответного поведения скорее всего еще не определена. Третья попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив может стать наглядным тестом на политическую вменяемость российского руководства. Выбор Кремля обозначит не политический курс, а нечто гораздо большее: оценить риски и отступить – или войти в раж безумия и готовности к самоуничтожению", – написал журналист.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия Украина корабли Керченский пролив Владимир Путин Азовское море
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