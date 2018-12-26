У Путина решили распутать "клубки противоречий" в отношениях РФ и Беларуси

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин / Reuters

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров двух стран, передает ТАСС.

"Некоторые новые нюансы экономические после нового года появляются, поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация. Российская сторона не во всем согласна", - сказал Песков.

По его словам, президенты проведут еще одну встречу, "чтобы не допустить каких-то клубков противоречий". Однако точной даты пока нет.

Претензии Лукашенко обусловлены планами Москвы провести налоговый маневр - поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Беларуси считает, что из-за этого в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд.

В начале декабря Путин на саммите Евразийского экономического союза обсудил с Лукашенко цены на газ.

Лукашенко заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области - $70. "Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - спросил он.

В ответ на это Путин сказал, что, если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130.