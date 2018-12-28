"У нас есть интересы в этой сфере": украинский дипломат дал прогноз выхода США из договора по ракетам

Дипломат убежден, что Украина должна внимательно следить за развитием событий / profi-forex.org

Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко высказал мнение, что развитие Китаем производства ракет средней и меньшей дальности сводит эффективность данного договора к минимуму.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что Россия, несомненно, нарушила международный документ, поэтому бойкот США в данной вопросе вполне закономерен.

"Россия воспользовалась тем, что эти ракеты не запрещены вообще, и развивала также ракеты наземного базирования. Их она установила и угрожает европейским союзникам США из Калининграда и т.д. ", - сказал он.

Дипломат отметил, что Украине также должна внимательно следить за развитием ситуации, поскольку имеет в ней свой интерес.

"Украине необходимо очень внимательно следить за этой ситуацией, потому что для нас интересна перспектива создания не ядерного оружия, а такого класса ракет, которые мы бы смогли применять в войне против России на поле боя и которые могут служить средством сдерживания. Во-первых, они не будут давать России права на применение ядерного оружия против нас, поскольку это не ядерные ракеты, а, во-вторых, Украина будет иметь вооружение, способное очень точно поражать цели в глубине территории России, нанося тем самым большие убытки и потери, препятствуя развертыванию российских войск вдоль украинской границы в случае войны и тому подобное", - сказал Яременко.

Эксперт добавил, что Украине важно задумываться над созданием таких систем.

Напомним, ранее Яременко спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий, а также рассказал о том, что дало Порошенко военное положение в Украине.