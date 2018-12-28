В Египте самодельная бомба взорвала автобус с туристами

Силовики выясняют подробности взрыва автобуса / Reuters

В Египте в городе Гиза неизвестные бросили самодельную бомбу в автобус с туристами.

Как сообщает Sky News Arabia в Twitter, туристический автобус в момент атаки проезжал по трассе.

В МВД Египта сообщают о нескольких погибших и не менее десяти раненных туристах, однако точно количество жертв пока неизвестно.

Известно, что среди раненных есть двое китайских и двое вьетнамских туристов. Подробности инцидента официальные власти Египта пока публично не огласили. Посольства стран мира выясняют, есть ли среди пострадавших их граждане.

Как ранее сообщалось, тело умершего в Египте британского туриста привезли на родину без некоторых внутренних органов.