В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы

В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки, найдены тела трех погибших / verstov.info

В понедельник утром, 31 декабря, в российском городе Магнитогорск в одном из жилых многоэтажных домов обрушился подъезд, из-под завалов достали шесть человек.

Трагедия произошла в 7:00 на проспекте Карла Маркса, 164, под завалами нашли троих погибших и троих пострадавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Агентство добавило, что основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа.

Спасатели искали под завалами жертв и пострадавших. На место происшествия приехали 10 машин медицинской помощи. По предварительным данным, из дома эвакуировали 16 человек.

Очевидцы утверждают, что произошел мощный взрыв, сообщает Верстов.Инфо. "Ориентировочно взорвался газ в квартире на одном из верхних этажей дома… По крайней мере первые фотографии с места происшествия свидетельствовали об этом. На них было видно частично разрушившееся здание в районе 7-9 этажей", — отметило издание.

Обрушился весь подъезд, осталась стоять только одна из стен дома. "Пока неизвестно, сколько находится людей под завалами. Очевидцы сообщают, что слышали крики, просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался под руинами, во время взрыва еще спали… некоторые жители буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись", — говорится в материале.





Напомним, в начале ноября 2017 года в российском городе Ижевск обрушилась часть девятиэтажного жилого дома — с первого по последний этаж, погибли шесть человек, в частности, двое детей.