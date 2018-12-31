С Новым годом 2019: где в мире уже пробили куранты

31 декабря 2018, 17:12

Часть россиян уже встретила праздник, а вот у украинцев еще есть время доделать оливье.

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Кто из стран уже встретил Новый год / 1zoom.ru

Новый год 2019 уже обходит планету.

Новорічні привітання еще не слышны в Украине, зато Happy New Year 2019 уже прокричали жители Новой Зеландии. Эта страна стала одной из первых, встретивших Новый год Свиньи.

Новозеландцы традиционно собрались у телебашни Скай-Тауэр, чтобы отсчитать секунды до нового года.

Пришел Новый год и к жителям островов Тонга и Самоа, а также Австралии. Австралийцы свои фейерверки запустили с моста в Сиднее.

В 14:00 по киевскому времени поздравления с Новым годом 2019 прозвучали в российских городах Петропавловск-Камчатский и Анадырь.

Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.

  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников
  • Листівки з Новим роком 2019 Фото из открытых источников

Сегодня мы опубликовали новогодние поздравления смешные.

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.

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поздравления Новый год
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