С Новым годом 2019: где в мире уже пробили куранты

Кто из стран уже встретил Новый год / 1zoom.ru

Новый год 2019 уже обходит планету.

Новорічні привітання еще не слышны в Украине, зато Happy New Year 2019 уже прокричали жители Новой Зеландии. Эта страна стала одной из первых, встретивших Новый год Свиньи.

Новозеландцы традиционно собрались у телебашни Скай-Тауэр, чтобы отсчитать секунды до нового года.

Пришел Новый год и к жителям островов Тонга и Самоа, а также Австралии. Австралийцы свои фейерверки запустили с моста в Сиднее.

В 14:00 по киевскому времени поздравления с Новым годом 2019 прозвучали в российских городах Петропавловск-Камчатский и Анадырь.

Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.

Сегодня мы опубликовали новогодние поздравления смешные.

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.