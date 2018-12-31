РосСМИ начали манипуляции с количеством жертв взрыва в Магнитогорске

В МСЧ РФ уверяют, что найдены тела не семи, а четырех человек.
В России СМИ начали распространять информацию о том, что количество жертв обрушения многоэтажки в Магнитогорске на вечер 31 декабря составило четыре человека, а не семь, как сообщалось ранее.
"Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасатели наблюдают тела троих погибших под завалами. В МЧС уточнили, что эти трое входят в число четырех обнаруженных на данный момент погибших", - сообщает информагентство ТАСС.
По последним данным агентства, в ходе поисковых работ всего в завалах обнаружены тела четырех человек. На данный момент двое из них извлечены.
Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Основной версией причины обрушения считают взрыв бытового газа.