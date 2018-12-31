РосСМИ начали манипуляции с количеством жертв взрыва в Магнитогорске

31 декабря 2018, 23:01

В МСЧ РФ уверяют, что найдены тела не семи, а четырех человек.

В Магнитогорске из-под завалов подъезда спасли людей
В Магнитогорске из-под завалов подъезда извлекают тела, но количество пока варьируется / verstov.info

В России СМИ начали распространять информацию о том, что количество жертв обрушения многоэтажки в Магнитогорске на вечер 31 декабря составило четыре человека, а не семь, как сообщалось ранее.

"Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасатели наблюдают тела троих погибших под завалами. В МЧС уточнили, что эти трое входят в число четырех обнаруженных на данный момент погибших", - сообщает информагентство ТАСС.

По последним данным агентства, в ходе поисковых работ всего в завалах обнаружены тела четырех человек. На данный момент двое из них извлечены.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Основной версией причины обрушения считают взрыв бытового газа.

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Россия погибшие жертвы РосСМИ Магнитогорск
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