Количество жертв обвала подъезда в Магнитогорске снова возросло

В Магнитогорске снова возросло число жертв обвала подъезда / 74.mchs.gov.ru

В городе Магнитогорск Челябинской области Российской Федерации число людей, погибших в результате обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов, возросло до 11 человек.

В Магнитогорске новую жертву обрушения подъезда достали из-под завалов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

По данным агентства, в ведомстве не уточнили, чье тело нашли под завалами подъезда.

В МЧС добавили, что после обрушения подъезда остается неизвестной судьба около 30 человек, которые во время инцидента могли находиться в квартирах. Шестеро пострадавших находятся в больницах, в частности, двое детей.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Позже стало известно, что погибли восемь человек, а из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.