Путин сделал неожиданное признание о своем воинском звании

Президент РФ Владимир Путин / скриншот из видео

Президент России Владимир Путин заявил, что имеет звание лейтенанта артиллерии.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией... 122 мм", - сказал Путин в ходе визита в Санкт-Петербург.

Накануне президент РФ сделал традиционный полуденный залп из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге на народных гуляниях.

Читайте такжеПутин на пороховой бочкеВ официальной биографии Путина сказано, что в 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Затем работал в контрразведывательном подразделении, а затем, в середине 1980-х годов, отучился в Краснознаменном институте КГБ СССР.

Там Путина подготовили для поездки в Германию - 1985 году он уехал в ГДР. До 1990 года Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. Он был повышен в звании до подполковника.