Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина - Gazeta Wyborcza

10 января 2019, 01:41

В Польше полагают, Кремль утратил "каноническую территорию" со времен Переяславской рады.

Путин спровоцировал историческое отделение ПЦУ / president.gov.ua

Независимая украинская церковь стала для России исторической катастрофой, а для Владимира Путина заслуженным политическим поражением.

Польское издание Gazeta Wyborcza пишет, что Вселенский патриархат в Константинополе восстановил в правах Православную церковь Украины, вручив ее предстоятелю митрополиту Епифанию Томос.

СМИ отмечает, что ранее в Украине канонической считалась только УПЦ МП, однако патриарх Варфоломей восстановил историческую справедливость. Он предоставил автокефалию ПЦУ, несмотря на протесты Москвы.

Решение Константинополя стало важным для украинских верующих. Теперь на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить в "свою" церковь, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Этот процесс, вопреки желанию Москвы, уже невозможно остановить.

Россия потеряла прихожан и церковь, которую считала своей со времен Переяславской рады 1654 года. Для Путина автокефалия ПЦУ стала политическим и историческим фиаско.

"Если бы сегодня правление Путина кончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась во врага Москвы. А теперь это сделала и Украина. Лишена этих "провинций", Россия перестает быть империей, а Путин, как бы его ни демонизировали, может занять в истории своей страны место рядом с Михаилом Горбачевым, которого соотечественники обвиняют в развале СССР", - говорится в статье.

В издании полагают, что Путин своими действиями на Донбассе и в Крыму привел крупную религиозную империю к краху.

Напомним, митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, призвал всех православных христиан-украинцев "сплотиться вокруг Киевского престола".

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