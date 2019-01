В США вспыхнул скандал из-за фотосессии ребенка-трансвестита

Немис и Вайолет Чачки фотографируются для журнала Huck / roughly_speakin/twitter

В Соединенных Штатах возник скандал после фотосессии, в которой десятилетний мальчик-трансвестит по имени Немис (известный также как "Королева Лактация", Queen Lactacia) позировал вместе с обнаженным победителем конкурса "Королевские гонки РуПола" (RuPaul's Drag Race) – реалити-шоу, посвященного выбору лучшего трансвестита (drag queen) Америки.

Фотосессию с участием Немиса и Вайолет Чачки, победительницы "Королевских гонок РуПола" 2015 года, устроил журнал Huck как дополнение к репортажу, прославляющему все прелести образа жизни ребенка-трансвестита, пишет The Blaze.

Фотосессия включала в себя и неопубликованное фото, на котором Немис позирует с полностью обнаженной Чачки – именно оно и вызвало скандал, в результате которого читатели издания начали писать главному редактору Huck нелицеприятные комментарии. Актер Джеймс Вудс спросил, не должно ли ФБР заняться расследованием о распространении детской порнографии.

В то же время мать ребенка, которая ведет инстаграм Немиса, считающегося самой яркой дрэг-звездой в Канаде, отметила, что в ситуации нет ничего экстраординарного.

Читайте такжеВ Дании арестовали четверых украинцев"Он знает, что взрослые аспекты drag-культуры ему нельзя использовать в своем шоу. Мы никогда бы не подвергли открытой сексуализации нашего ребенка. Но если он одевает нечто, позволяющее чувствовать себя прекрасным, какое право я имею запрещать надевать платье только потому, что какие-то люди будут об этом думать то, что они думать не должны вовсе? Это замкнутый круг", - сказала Джессика Меланкон

Мама также отметила, что мальчик таким образом "хочет себя выразить" и просто играет в переодевания.

"Это случилось и все посходили с ума, но мы всегда знали, что никогда не потеряем контроль, и что это повеселит Немиса", - сказала Джессика Меланкон, уточнив, что ей безразлично, что говорят люди.

Это уже не первый скандал за последнее время вокруг дрэг-культуры, уточняет The Daily Wire: в декабре прошлого года другая известная дрэг-звезда, 11-летний ребенок Дезмонт в баре Нью-Йорка исполнял под песню "Just a Girl" от No Doubt танцевальный номер сексуального характера, в то время как взрослые мужчины бросали в него долларовые банкноты. Дрэг-ребенка Дезмонта РуПол назвал будущим Америки.