Сенат США одобрил снятие санкций с российских компаний Дерипаски

Конгресс США может заблокировать решение в течение 30 дней.
В Сенате США проголосовали за снятие санкций в отношении нескольких компаний российского олигарха Олега Дерипаски.
"За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов. К демократам присоединились лишь 11 республиканцев", - сообщает издание The New York Times.
По инициативе президента США Дональда Трампа санкции будут сняты с российских компаний "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+.
Данное решение вступит в силу в том случае, если в течение 30 дней не будет заблокировано Конгрессом США.
Вступившие в апреле минувшего года персональные санкции против Дерипаски остаются в силе, Минфин США их ликвидировать не намерен.
Напомним, накануне Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене плана президента Дональда Трампа о ликвидации санкций против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".
Как известно, в Белом доме заявили о намерениях в течение месяца снять санкции c UC Rusal, ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+, бльшинство акций которых принадлежат крупному российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Ранее сообщалось о том, что у компаний Дерипаски из-за санкций перестали покупать алюминий.