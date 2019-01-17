Сенат США одобрил снятие санкций с российских компаний Дерипаски

Сенат США одобрил снятие санкций против нескольких компаний РФ / facenews.ua

В Сенате США проголосовали за снятие санкций в отношении нескольких компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

"За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов. К демократам присоединились лишь 11 республиканцев", - сообщает издание The New York Times.

По инициативе президента США Дональда Трампа санкции будут сняты с российских компаний "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+.

Данное решение вступит в силу в том случае, если в течение 30 дней не будет заблокировано Конгрессом США.

Вступившие в апреле минувшего года персональные санкции против Дерипаски остаются в силе, Минфин США их ликвидировать не намерен.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене плана президента Дональда Трампа о ликвидации санкций против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, в Белом доме заявили о намерениях в течение месяца снять санкции c UC Rusal, ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+, бльшинство акций которых принадлежат крупному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Ранее сообщалось о том, что у компаний Дерипаски из-за санкций перестали покупать алюминий.