"Лохи с голой ж*пой скрепоносят": В Сети возмутились "парадом пленных немцев" в России

Тот самый "парад" / скриншот из видео

В российском Великом Новгороде в честь 75 летия со дня освобождения города от нацистов 20 января в психиатрической больнице организовали "парад пленных немцев".

Видеозапись "парада" была выложена в интернет и вызвало шквал негодующих комментариев среди пользователей соцсетей.

"Если заканчивается одна война − русские сразу находят себе следующую войну. Еще никому не удавалось забрать у них из рук их любимую игрушку − войну. Мрак, − с нескрываемой злостью написала пользовательница Елена Гонтарь.

"Пока одни берут фанерные Рейхстаги/ другие поменяли паспорта и флаги /До нитки обобрав и отматросив, бросят/ А лохи с голой ж*пой обратно скрепоносят", − глумливо высказался в стихах пользователь Дмитрий Третьяк.

"И свежих ветеранов подвезут на 9 мая", − сыронизировал пользователь Родион Родионов.

"Я понял, чтобы идиотизм не атрофировался, его надо тренировать! Постоянно, регулярно! Гуру идиотизма", - в стиле "Капитана Очевидность" высказался пользователь Alex Pavko.

"Как достали уже эти клоуны со своим победобесием", − утомленно и с досадой написал Vlad Alex Galkin.

"Как нарки, тоже не могут удержаться, надо пораньше дозу псевдопатриотизма себе вколоть", − Геннадий Марченко.

Напомним, ранее в Сети появились асбурдные фото взятия россиянами "Рейхстага в Крыму".